Il Parlamento in aula, ma... i lavori son già fermi
Primo stop per l'Assemblea parlamentare a causa della mancanza di un candidato a presidente del legislativo
PRISTINA - Si è riunito oggi per la prima volta in sessione costitutiva l'Assemblea del Kosovo, uscita dal voto del 7 giugno scorso, e subito c'è uno stop perché ancora manca un candidato a presidente del parlamento.
Durante la sessione, si è svolto il giuramento di fedeltà dei deputati, dopo di che lo speaker ad interim, Avni Dehari, ha dichiarato che, non essendoci un candidato proposto per la carica di Presidente dell'Assemblea, la seduta è stata interrotta.
Il primo ministro uscente, Albin Kurti, leader del Movimento Vetëvendosje (Lvv), ha richiesto più tempo per raggiungere un accordo politico con i partiti, spiegando che è in trattativa con la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) per l'elezione di tutte le istituzioni ancora vacanti del Kosovo.
«Vogliamo andare avanti insieme, ma abbiamo bisogno del più ampio consenso possibile per il presidente unificatore, come richiesto dalla Costituzione, per la quale abbiamo prestato giuramento oggi. La Costituzione attuale non autorizza a sciogliere nuovamente l'Assemblea e a indire nuove elezioni anticipate, che sono irragionevoli, inutili per i cittadini e dannose per l'economia», ha detto Kurti in Parlamento. Gli incontri fra Lvv e Ldk, però, finora non hanno portato a nulla, impedendo così di mettere fine allo stallo politico che dura da due anni.
Il leader del Partito Democratico del Kosovo Pdk (Pdk), Bedri Hamza, parlando con i giornalisti, ha definito questo un atto di irresponsabilità. «Questo è un segno di mancanza di serietà da parte del partito che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Si vede che il loro comportamento irresponsabile nei confronti delle istituzioni continua», ha affermato Hamza.
Decorre da oggi il termine costituzionale di 60 giorni entro il quale dovrà essere eletto il presidente dell'Assemblea. Poi dovrà essere eletto il presidente della Repubblica, su cui è caduta la scorsa legislatura. Solo dopo l'elezione dello speaker dell'Assemblea e il conferimento dell'incarico da parte del presidente della Repubblica al candidato indicato dalla maggioranza parlamentare inizierà a decorrere il termine di 15 giorni previsto dalla Costituzione per il voto di fiducia al nuovo Governo.