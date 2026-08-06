Il Parlamento in aula, ma... i lavori son già fermi

Il primo ministro uscente, Albin Kurti, leader del Movimento Vetëvendosje (Lvv), ha richiesto più tempo per raggiungere un accordo politico con i partiti, spiegando che è in trattativa con la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) per l'elezione di tutte le istituzioni ancora vacanti del Kosovo.

«Vogliamo andare avanti insieme, ma abbiamo bisogno del più ampio consenso possibile per il presidente unificatore, come richiesto dalla Costituzione, per la quale abbiamo prestato giuramento oggi. La Costituzione attuale non autorizza a sciogliere nuovamente l'Assemblea e a indire nuove elezioni anticipate, che sono irragionevoli, inutili per i cittadini e dannose per l'economia», ha detto Kurti in Parlamento. Gli incontri fra Lvv e Ldk, però, finora non hanno portato a nulla, impedendo così di mettere fine allo stallo politico che dura da due anni.