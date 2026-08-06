Uomo si dà fuoco davanti a casa dell'ex, è gravissimo

È accaduto poco dopo mezzanotte a Cinisello Balsamo (Milano) quando secondo le ricostruzioni dei Vigili del fuoco, intervenuti per primi trovandolo a terra ancora avvolto dalle fiamme, di fianco all'auto incendiata, l'uomo si è dato fuoco dentro la vettura cospargendosi di liquido infiammabile. Poi, probabilmente per istinto di sopravvivenza, si è gettato fuori. Il mezzo sarebbe stato parcheggiato davanti alla casa della donna.

Ora il ferito si trova ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata al centro ustionati dell'ospedale milanese di Niguarda con lesioni profonde ed estese a capo, collo, torace a erti superiori.