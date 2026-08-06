La denuncia: molestie e violenze sessuali in un istituto militare
Le testimonianze di quattro ex allieve evidenziano una cultura di misoginia e abusi all'interno dell'accademia militare
HARROGATE - Quattro giovani donne hanno rivelato alla Bbc di aver subito molestie e violenze sessuali, inclusi stupri, quando da ragazze frequentavano l'Army Foundation College di Harrogate, nel nord dell'Inghilterra, il principale centro di formazione e addestramento militare britannico per gli under 19. Una di loro ha riferito di essere stata violentata da diversi commilitoni in un'aggressione durata per ore, in quello che rappresenta un nuovo scandalo per le forze armate del Regno Unito.
Le vittime avevano 17 anni all'epoca dei fatti: dalle loro testimonianze emerge una diffusa cultura di misoginia e violenza sessuale nell'istituto. Un portavoce dell'esercito britannico ha definito le accuse "estremamente preoccupanti e gravi", aggiungendo che "comportamenti inaccettabili e criminali non hanno alcun posto nelle nostre forze armate".
Secondo una richiesta di accesso agli atti avviata dalla Bbc, la polizia locale ha ricevuto 16 denunce di reati sessuali legate al college nell'ultimo anno. Mentre i dati del ministero della Difesa indicano 176 segnalazioni di comportamenti sessuali inappropriati tra gennaio 2018 e giugno 2025, di cui 32 contro personale permanente e 144 contro reclute.
La vicenda richiama alla mente il caso della soldatessa Jaysley Beck, morta suicida nel 2021 dopo un'aggressione sessuale subita da un superiore, poi condannato a 6 mesi di carcere, in uno dei peggiori scandali di molestie recenti tra le forze armate di Sua Maestà, segnato da una serie di gravi insabbiamenti.