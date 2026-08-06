La denuncia: molestie e violenze sessuali in un istituto militare

Le vittime avevano 17 anni all'epoca dei fatti: dalle loro testimonianze emerge una diffusa cultura di misoginia e violenza sessuale nell'istituto. Un portavoce dell'esercito britannico ha definito le accuse "estremamente preoccupanti e gravi", aggiungendo che "comportamenti inaccettabili e criminali non hanno alcun posto nelle nostre forze armate".