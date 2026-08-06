Attacco con l’auto a Monaco, 25enne condannato all’ergastolo

Nell’attacco erano rimaste gravemente ferite una donna e la figlia di due anni, entrambe decedute poco dopo. Numerose altre persone avevano riportato ferite, alcune potenzialmente letali, e molte soffrono ancora oggi di conseguenze fisiche e psicologiche, con diversi casi di inabilità al lavoro.

Secondo quanto ricostruito in aula, l’uomo avrebbe voluto colpire e uccidere persone scelte a caso come reazione alla situazione nei Paesi islamici. Il giudice presidente ha affermato che l’imputato intendeva compiere un’azione che riteneva gradita a Dio, per dimostrare ad Allah, a se stesso e alla sua famiglia di essere un buon musulmano.