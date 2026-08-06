Il Po è sempre più in secca

A soffrire sono anche i grandi laghi, i cui livelli hanno registrato un continuo decremento a partire dalla seconda settimana di giugno. La situazione di maggiore criticità continua a interessare il Lago Maggiore, dove sia l'altezza idrometrica sia le portate erogate si attestano su valori prossimi ai minimi storici di riferimento. Una situazione che crea problemi per la coltura del riso nel Vercellese, Novarese e Lomellina.

Anche il Lago di Como e il Lago d'Iseo presentano condizioni critiche, con quest'ultimo che registra valori riconducibili a condizioni di «siccità estrema». Il Lago di Garda mantiene invece livelli di riempimento complessivamente nella norma, pur presentando tiranti idrici e portate rilasciate inferiori ai valori medi del periodo.