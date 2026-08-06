Attacco con forbici a Londra, incriminata una 47enne
La donna, senza fissa dimora, ha ferito quattro uomini a Covent Garden. Escluso il movente terroristico
LONDRA - È stata incriminata dalle autorità britanniche la donna di 47 anni che ieri a Londra ha ferito quattro uomini a colpi di forbice in un raptus avvenuto a Endell Street, a Covent Garden, una delle zone più frequentate della capitale del Regno Unito.
La donna, identificata come Stella Gollovena e senza fissa dimora, è stata fermata dopo l’aggressione. Fin dalle prime ore gli inquirenti hanno escluso il movente terroristico, ricondotto invece ai problemi mentali di cui soffrirebbe l’assalitrice.
I quattro uomini feriti, di età compresa tra i 34 e i 56 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Due di loro, inizialmente ricoverati, sono stati dimessi, mentre gli altri erano rimasti in osservazione solo per alcune ore.
Gollovena deve rispondere di quattro capi d’accusa per lesioni gravi e di un ulteriore reato per possesso di un’arma da taglio in un luogo pubblico. La donna è attesa oggi davanti al tribunale di Highbury per l’udienza preliminare.