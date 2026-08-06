Attacco con forbici a Londra, incriminata una 47enne

I quattro uomini feriti, di età compresa tra i 34 e i 56 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Due di loro, inizialmente ricoverati, sono stati dimessi, mentre gli altri erano rimasti in osservazione solo per alcune ore.

Gollovena deve rispondere di quattro capi d’accusa per lesioni gravi e di un ulteriore reato per possesso di un’arma da taglio in un luogo pubblico. La donna è attesa oggi davanti al tribunale di Highbury per l’udienza preliminare.