Funerali di Guccini a Pavana in forma strettamente privata

PAVANA - I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata, per volontà del cantautore e condivisa con la famiglia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista, scomparso nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni.