ITALIA
Funerali di Guccini a Pavana in forma strettamente privata
Solo i parenti stretti parteciperanno al rito, ma un evento dedicato ai fan verrà organizzato nelle prossime settimane.
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Fonte Ats Ans
Funerali di Guccini a Pavana in forma strettamente privata
Solo i parenti stretti parteciperanno al rito, ma un evento dedicato ai fan verrà organizzato nelle prossime settimane.
PAVANA - I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno sabato mattina in forma strettamente privata, per volontà del cantautore e condivisa con la famiglia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista, scomparso nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni.
La scelta della massima riservatezza era stata annunciata con una nota della famiglia, che aveva chiesto di poter vivere il lutto nell'intimità. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà invece organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre.
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