Rischia di annegare nel lago di Como: salvato bimbo di nove anni

Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, non sono stati i genitori del bambino i primi a intervenire, portando il piccolo a riva: è stato un cittadino marocchino di 45 anni, che non ha esitato a intervenire dopo aver visto che il piccolo era scomparso sott'acqua. I soccorritori sono quindi intervenuti in codice rosso, ossia con massima gravità. Sul posto, oltre a un'ambulanza e all'automedica, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e gli uomini della Guardia costiera.