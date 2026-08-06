Fauci colpevole di oltraggio al Congresso: ora rischia

Alla base della decisione c’è la recente audizione di Fauci, durante la quale lo scienziato si è rifiutato di rispondere alle domande dei senatori sulla pandemia di coronavirus, appellandosi al quinto emendamento della Costituzione e al diritto a non autoaccusarsi. Il presidente repubblicano della commissione, Rand Paul, sostiene però che questa tutela non si applichi al caso e richiama anche una grazia concessa in via precauzionale dall’ex presidente Joe Biden poco prima di lasciare la Casa Bianca.