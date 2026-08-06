Trump vuole una “flotta d'oro” a propulsione nucleare da 275 miliardi

Se fosse confermata tale cifra, le navi da guerra di Trump sarebbero tra le più costose mai costruite. Una flotta di 25 navi potrebbe arrivare a 455 miliardi di dollari, secondo una stima della commissione bilancio del Senato.

Le nuove imbarcazioni "letali", come le ha definite il tycoon qualche mese fa, saranno pesantemente armate, dotate di missili antiaerei e per attacchi al suolo, armi ipersoniche, missili da crociera a testata nucleare e laser.