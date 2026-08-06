Stupri e abusi nel college dell’esercito

Le vittime avevano 17 anni all’epoca dei fatti e dalle loro testimonianze emerge una cultura diffusa di misoginia e violenza sessuale all’interno dell’istituto. Un portavoce dell’esercito britannico ha definito le accuse «estremamente preoccupanti e gravi», sottolineando che comportamenti «inaccettabili e criminali» non hanno posto nelle forze armate.

Secondo una richiesta di accesso agli atti della Bbc, la polizia locale ha ricevuto 16 denunce di reati sessuali legate al college nell’ultimo anno. Dati del ministero della Difesa indicano inoltre 176 segnalazioni di comportamenti sessuali inappropriati tra gennaio 2018 e giugno 2025, di cui 32 contro personale permanente e 144 contro reclute.