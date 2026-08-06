L'intelligenza artificiale usata in laboratorio per creare nuovi virus

I ricercatori sono riusciti ad addestrare un sistema di IA a riconoscere schemi di DNA presenti in natura. Partendo da questi modelli, la tecnologia è stata poi in grado di rielaborarli e generare nuovi virus.

Secondo quanto emerge, il metodo potrebbe contribuire allo sviluppo di nuove terapie e strumenti di ricerca. Allo stesso tempo, evidenzia il potenziale rischio che simili tecniche possano, in futuro, essere utilizzate anche per progettare patogeni pericolosi.