Fonti saudite: «Oggi il patto di mutua difesa con Turchia e Pakistan»
Il vertice tra i tre Paesi musulmani sunniti si terrà oggi a Gedda
GEDDA - L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Gedda un accordo di mutua difesa: lo hanno detto all'Afp fonti vicine all'esercito e al governo di Riad. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif si incontreranno nella città saudita per un vertice tra i tre Paesi musulmani sunniti.
«La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo», ha detto all'Afp una fonte vicina all'esercito, che ha voluto rimanere anonima.
Sharif e il capo dell'esercito pakistano Asim Munir sono arrivati nel regno ieri per una visita che durerà fino a domani, mentre Erdogan è atteso per oggi, secondo la presidenza turca.
I tre Paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine al conflitto a Gaza.
Riad e Islamabad avevano già annunciato un patto di difesa congiunto per il 2025, una mossa che ha attirato l'attenzione poiché il Pakistan è l'unico Stato del mondo musulmano dotato di armi nucleari.