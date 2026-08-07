Fonti saudite: «Oggi il patto di mutua difesa con Turchia e Pakistan»

Sharif e il capo dell'esercito pakistano Asim Munir sono arrivati nel regno ieri per una visita che durerà fino a domani, mentre Erdogan è atteso per oggi, secondo la presidenza turca.

I tre Paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine al conflitto a Gaza.