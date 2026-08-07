«Putin potrebbe testare la Nato con attacco limitato»

Tra le riserve a rischio figurano i missili a lungo raggio 'Precision Strike Missile' e gli 'Army Tactical Missile System' (Atacms), nonché i missili terra-aria a corto raggio 'Stinger', hanno riferito funzionari Usa. Il giudizio di improbabilità di attacco del Cremlino, tuttavia, è cambiato all'inizio di dell'anno, man mano che Putin si è trovato sempre più in difficoltà in Ucraina e sotto pressione in patria per ottenere una vittoria. I droni di Kiev stanno infliggendo danni crescenti sia all'esercito sia all'industria petrolifera russa, mentre le forze russe avanzano lentamente al fronte subendo pesanti perdite.

I leader americani ed europei ravvisano sempre più segnali di attacchi russi volti a sondare la determinazione della Nato, inclusi i casi di missili da crociera russi finiti in territorio polacco e droni finiti nello spazio aereo della Romania. L'obiettivo di Putin in un eventuale attacco alla Nato, mentre è ancora in corso la guerra con l'Ucraina, sarebbe di disgregare l'Alleanza, hanno affermato i funzionari.