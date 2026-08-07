Prima uccide i nonni, poi fa una strage in una scuola

A febbraio, un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola nel sud del Paese, uccidendo il preside e ferendo due studenti prima di essere arrestato dalla polizia. Nel 2022, un ex agente di polizia armato di pistola e coltello ha ucciso 24 bambini e 12 adulti in un asilo nido nel nord, in una delle stragi più sanguinose nella storia della Thailandia.