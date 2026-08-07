Canicola: il VPOD chiede al Governo una direttiva per Stato e scuole

Il Sindacato VPOD chiede al Consiglio di Stato un intervento più strutturato e proattivo per affrontare le ondate di calore negli uffici pubblici e nelle scuole. La richiesta è stata avanzata dal co-segretario Edoardo Cappelletti, sulla scia dell’incontro tra Governo e sindacati del 5 agosto 2026 e delle recenti azioni sindacali sul tema.