Canicola: il VPOD chiede al Governo una direttiva per Stato e scuole
Il sindacato propone una direttiva per tutelare la salute nei luoghi pubblici durante le ondate di calore.
Il Sindacato VPOD chiede al Consiglio di Stato un intervento più strutturato e proattivo per affrontare le ondate di calore negli uffici pubblici e nelle scuole. La richiesta è stata avanzata dal co-segretario Edoardo Cappelletti, sulla scia dell’incontro tra Governo e sindacati del 5 agosto 2026 e delle recenti azioni sindacali sul tema.
Le ondate di calore, sempre più frequenti e intense, stanno infatti avendo un impatto crescente sulla salute, sulle condizioni di lavoro e sul funzionamento dei servizi pubblici. In questo contesto, il VPOD richiama le responsabilità del Cantone in qualità di datore di lavoro, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza del personale.
Per proteggere impiegati, docenti e allievi, il sindacato propone l’adozione di una direttiva specifica che consenta di anticipare, prevenire e gestire i periodi di maggiore allerta legati alla canicola.
Un modello esiste già nel Cantone di Ginevra, dove una direttiva analoga, corredata da diversi allegati, definisce responsabilità, protocolli e misure operative, garantendo procedure chiare e un approccio uniforme nella gestione delle alte temperature.
Secondo il VPOD, è inoltre necessario rendere più sistematica la rilevazione delle temperature negli stabili cantonali e rilanciare gli interventi di adeguamento del patrimonio immobiliare, così da affrontare il problema anche sul piano infrastrutturale.
In assenza di correttivi, avverte il sindacato, l’attuale gestione rischia di tradursi in risposte tardive, disomogenee e improvvisate, oltre che in una comunicazione insufficiente. Da qui la richiesta di adottare una direttiva e di prevedere investimenti mirati, a partire dai luoghi più sensibili.
Il VPOD ha infine sollecitato un incontro con il Consiglio di Stato per discutere le misure da adottare sia nel breve sia nel medio-lungo termine.