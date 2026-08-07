C'è ancora chi è in fila per il Royal Pop

Un'attesa non tanto dettata dalla passione per l'orologeria, quanto dalla desiderio di speculazione, come ammettono candidamente. L'intento è infatti è quello di rivenderli subito tramite le piattaforme online. Guadagno: un centinaio di franchi, ma anche qualcosa in più. Dipende molto infatti dal colore. «Il rosso e il bianco hanno le quotazioni più alte», spiegano. Alcuni, a loro dire, possono essere rivenduti anche a 3mila franchi, a fronte di un valore di listino di 350 franchi.

Sarà vero? Dando un'occhiata al portale Chrono24 (una delle principali piattaforme a livello internazionale per la compravendita di segnatempo) effettivamente si trovano pezzi che si aggirano attorno ai 3mila franchi (qualcosina meno). Se poi ci sia qualcuno disposto ad acquistarli a quella cifra è un altro discorso.