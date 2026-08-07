Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»

La conferma del sinistro arriva anche dallo stesso Film Festival che comunica come «oggi intorno a mezzogiorno, in occasione del ricevimento del Locarno Film Festival, si è verificato un incidente. Poco prima dell'inizio degli interventi previsti, la parte centrale della struttura del palco ha ceduto. La piattaforma su cui erano posizionati i posti a sedere per il pubblico si è inclinata. Gli ospiti hanno potuto abbandonare la struttura senza impedimenti. Almeno una persona è rimasta ferita ed è stata immediatamente presa in carico dai soccorritori per le cure mediche. La Polizia cantonale ticinese e la Polizia comunale di Ascona sono sul posto».