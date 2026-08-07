Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»
Era stato istituito, nell'ambito del Locarno Film Festival, per l'incontro con Elisabeth Baume Schneider. Una persona è rimasta ferita.
Era stato istituito, nell'ambito del Locarno Film Festival, per l'incontro con Elisabeth Baume Schneider. Una persona è rimasta ferita.
ASCONA - Un incidente che ha causato il ferimento lieve di una persona si è verificato questa mattina al Monte Verità, nell'ambito del ricevimento in onore di Elisabeth Baume-Schneider organizzato dal Film Festival Locarno.
Stando a quanto appreso da tio.ch, la causa è da ricercare nel cedimento del pavimento del palchetto che sosteneva le sedie della platea. Il motivo alla base del crollo è ancora al vaglio dell'organizzazione.
Il pubblico presente è stato subito messo in sicurezza e fatto allontanare. Una persona sarebbe stata portata via in ambulanza, le sue condizioni non destano preoccupazioni.
«Eravamo circa in 100, seduti ad attendere l'inizio del discorso, quando è successo», ci racconta una testimone, «è stato davvero spaventoso, il pavimento si è sollevato come un'onda e poi si è aperto quello squarcio».
«Evidentemente c'è stato qualche problema nel montaggio», commenta, «davvero un peccato perché la location è effettivamente molto carina». Il pubblico è quindi dovuto rimanere in piedi e, con circa un'ora di ritardo, la cerimonia ha comunque avuto luogo nel prato adiacente.
La conferma del sinistro arriva anche dallo stesso Film Festival che comunica come «oggi intorno a mezzogiorno, in occasione del ricevimento del Locarno Film Festival, si è verificato un incidente. Poco prima dell'inizio degli interventi previsti, la parte centrale della struttura del palco ha ceduto. La piattaforma su cui erano posizionati i posti a sedere per il pubblico si è inclinata. Gli ospiti hanno potuto abbandonare la struttura senza impedimenti. Almeno una persona è rimasta ferita ed è stata immediatamente presa in carico dai soccorritori per le cure mediche. La Polizia cantonale ticinese e la Polizia comunale di Ascona sono sul posto».
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!