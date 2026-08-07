Alta quota e sapori locali: torna il Fly & Grill
Voli panoramici, velivoli storici e specialità della regione protagonisti di una manifestazione aperta a tutti. L'appuntamento è per domani, sabato 8 agosto.
AMBRÌ - L’Associazione Fly&Grill è lieta di annunciare una giornata di festa all'insegna dell'aviazione, aperta a tutti e con accesso gratuito, prevista per sabato 8 agosto presso l’aerodromo di Ambrì.
Questo evento, sempre gradito dal pubblico ticinese, vuole riunire la passione per l’aviazione nella splendida cornice alpina dell’Alta Leventina.
Il "Fly & Grill Ambrì 2026" proporrà al pubblico un ricco “via-vai” di aerei ed elicotteri (circa un centinaio quelli annunciati). Con la possibilità di effettuare voli panoramici oppure di ammirare splendidi velivoli storici e dei giorni nostri durante tutto l’arco della giornata.
Sarà inoltre possibile acquistare prodotti locali presso alcune bancarelle. A mezzogiorno ricca grigliata sempre con prodotti della regione, musica e divertimento.