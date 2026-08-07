Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante
Il giovane aveva trascorso la nottata con un amico. I due avevano scavalcato la recinzione di un esercizio pubblico per dormire qualche ora. Fino al tragico epilogo.
ASCONA - Tragedia nelle prime ore di oggi, venerdì 7 agosto, ad Ascona. Un giovane è stato trovato morto nella terrazza di un ristorante del borgo. Si tratterebbe di un turista straniero che si trovava in Ticino in vacanza con un amico. I due soggiornavano temporaneamente presso un campeggio della regione.
Ad anticipare la notizia del drammatico ritrovamento, avvenuto attorno alle 8, è stata Radio Ticino.
Probabile malore
«Come da prassi – fa sapere la Polizia Cantonale –, sono stati disposti approfondimenti per chiarire le circostanze del decesso di un uomo il cui corpo è stato rinvenuto stamattina all’esterno di uno stabile in via Collegio ad Ascona. Sulla base degli accertamenti effettuati finora, non vi sono evidenze di un intervento da parte di terzi».
Più probabile invece che il giovane turista sia stato vittima di un malore. Il ragazzo aveva trascorso la serata e la nottata con l'amico. A un certo punto i due avrebbero scavalcato la recinzione dell'esercizio pubblico, scelto molto probabilmente a caso, per dormire qualche ora.
L'allarme
Questo fino al drammatico epilogo. Al risveglio l'amico avrebbe notato che il ragazzo non respirava e non dava segni di vita. Sarebbe stato dunque lui a dare l'allarme.
Tio.ch ha sentito telefonicamente un collaboratore del ristorante in cui si è verificato il macabro episodio. «Quando lo staff è arrivato – spiega – c'era già la polizia. Non sappiamo nulla di cosa possa essere successo. Nessuno di noi conosceva quei due ragazzi. Non avevano a che fare col nostro locale».
Autopsia in vista
Proprio in queste ore i famigliari del ragazzo deceduto si stanno recando in Ticino dopo essere stati contattati dalle autorità. Sul corpo del giovane sarà verosimilmente effettuata un'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso. Sempre allo stesso scopo gli inquirenti cercheranno di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo.
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