Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante

Probabile malore

«Come da prassi – fa sapere la Polizia Cantonale –, sono stati disposti approfondimenti per chiarire le circostanze del decesso di un uomo il cui corpo è stato rinvenuto stamattina all’esterno di uno stabile in via Collegio ad Ascona. Sulla base degli accertamenti effettuati finora, non vi sono evidenze di un intervento da parte di terzi».

Più probabile invece che il giovane turista sia stato vittima di un malore. Il ragazzo aveva trascorso la serata e la nottata con l'amico. A un certo punto i due avrebbero scavalcato la recinzione dell'esercizio pubblico, scelto molto probabilmente a caso, per dormire qualche ora.