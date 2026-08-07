La siccità che "spezza" i rami: «Non state sotto gli alberi»
L'assenza prolungata d'acqua indebolisce e causa stress agli alberi. La Città raccomanda prudenza e di non sostare sotto le piante di grosse dimensioni e prestare attenzione nelle aree alberate
L'assenza prolungata d'acqua indebolisce e causa stress agli alberi. La Città raccomanda prudenza e di non sostare sotto le piante di grosse dimensioni e prestare attenzione nelle aree alberate
LUGANO - La siccità prolungata di queste settimane, amplificata dalla forte canicola, è fonte di grande stress fisiologico anche per gli alberi. E il rischio che i rami possano spezzarsi improvvisamente è concreto.
Per questo motivo, la Città di Lugano ha diramato oggi un invito alla prudenza per la cittadinanza. La carenza d’acqua nei tessuti ─ si legge in un comunicato ─ può indebolire la struttura del legno e provocare la rottura improvvisa di rami o di parti della chioma e questo fenomeno può verificarsi anche in assenza di vento e interessare alberi che non presentano segnali evidenti di cedimento.
Per ragioni di sicurezza, le autorità cittadine raccomandano alla popolazione di evitare di sostare sotto gli alberi, in particolare quelli di grandi dimensioni, e di prestare particolare attenzione nelle aree alberate.