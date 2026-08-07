La siccità che "spezza" i rami: «Non state sotto gli alberi»

Per questo motivo, la Città di Lugano ha diramato oggi un invito alla prudenza per la cittadinanza. La carenza d’acqua nei tessuti ─ si legge in un comunicato ─ può indebolire la struttura del legno e provocare la rottura improvvisa di rami o di parti della chioma e questo fenomeno può verificarsi anche in assenza di vento e interessare alberi che non presentano segnali evidenti di cedimento.