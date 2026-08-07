Bivacchi notturni al Ciani: «Il Municipio cosa intende fare?»

«Il Parco Ciani rappresenta uno dei principali spazi pubblici e luoghi di svago della Città di Lugano. Durante il periodo estivo, secondo gli orari previsti, il parco dovrebbe rimanere chiuso al pubblico dalle ore 23.30 alle ore 06.30», viene ricordato nell'atto, in cui si sottolinea pure che «sul territorio comunale, così come più in generale sul territorio cantonale, il campeggio libero e il bivacco non autorizzato nelle aree urbane, nei parchi pubblici, sulle spiagge e nei boschi di fondovalle sono soggetti a precise limitazioni e divieti».