Disparità nei servizi ai minori a Lugano: un'interrogazione accende il dibattito

7) Il Municipio ritiene giuridicamente compatibile con il principio di equità, parità di trattamento e non discriminazione e con le convenzioni che la Svizzera si è impegnata a rispettare, l'esclusione di questi ragazzi e ragazze dalle prestazioni previste dal Regolamento sociale della città e dal lascito Ferrata e dal diritto ai contributi per l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno?



8) Il Municipio ritiene moralmente compatibile con il principio di equità, parità di trattamento e non discriminazione previsto dalla Certificazione ottenuta, l'esclusione di questi ragazzi dalle prestazioni previste dal Regolamento sociale della città e dal lascito Ferrata e dal diritto ai contributi per l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno?

