Cooperative d’abitazione, 21 consiglieri comunali interrogano il Municipio

Ma a finire sotto la lente sono anche i possibili intrecci personali. Il compagno della presidente della Cooperativa Radice, si legge nell’interrogazione, è delegato della Città nella CIT, che avrebbe cofinanziato lo studio. Ha partecipato alla discussione o al voto sul finanziamento? E, più in generale, il Municipio ritiene che siano stati rispettati «i principi di legalità e opportunità»?