Baume-Schneider: «Il cinema è di primaria importanza per la democrazia»

Sostegno pubblico alla creazione

Interrogata sul sostegno pubblico alla creazione, Elisabeth Baume-Schneider ha difeso una visione decisamente politica della cultura. «Quando i responsabili politici comprendono che la cultura non è solo intrattenimento né esclusivamente un settore economico, ma che è parte integrante dei nostri valori democratici, diventa più facile convincere il Parlamento che ridurre i fondi destinati alla cultura equivale a mettere a rischio la nostra democrazia», ha dichiarato.

La responsabile del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha inoltre accolto con favore la bocciatura dell'iniziativa popolare «200 franchi, bastano!», che mirava a ridurre il canone radiotelevisivo. «Non possiamo difendere la democrazia nei nostri discorsi senza interrogarci su come finanziamo la cultura», ha affermato, considerando i media e la creazione culturale come pilastri del dibattito democratico.