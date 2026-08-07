Schianto frontale dopo un sorpasso
Coinvolto un camper che durante la fase di sorpasso è finito contro un'auto
RONGELLEN - Giovedì si è verificato uno scontro frontale sulla strada italiana. Un conducente è rimasto ferito. Poco dopo le 11:00, un uomo di 52 anni stava guidando il suo camper dalla Gola della Viamala verso Thusis sulla strada principale H13. A Rongellen, ha tentato un sorpasso prima di una curva a destra. La manovra di sorpasso è proseguita nella successiva curva a sinistra, dove il camper si è scontrato frontalmente con un'auto proveniente dalla direzione opposta, guidata da un ventisettenne. Il 52enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Thusis.
La polizia cantonale grigionese ha chiuso la strada per circa un'ora e mezza fino alla completa rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.
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