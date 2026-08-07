Luca Sabbatucci è il nuovo ambasciatore d'Italia in Svizzera

Cornado è stato ambasciatore d'Italia a Berna dal settembre 2023. Il suo mandato è stato segnato dall'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS). Appena poche ore dopo la tragedia, si era recato nella località vallesana e aveva avuto un colloquio con il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard.

Le sue ricorrenti critiche sulla procedura hanno reso piuttosto tese le relazioni tra Svizzera e Italia. Il 24 gennaio, le autorità italiane lo avevano inoltre richiamato a Roma per manifestare la loro disapprovazione riguardo alle indagini sul rogo condotte dalle autorità vallesane. L'ambasciatore era tornato a Berna solo ad aprile.