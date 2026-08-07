BERNA
Uomo perde la vita travolto da un trattore
Stava tentando di avviarne il motore: è morto sul colpo
Polizia cantonale BE
Fonte Polizia cantonale BE
Uomo perde la vita travolto da un trattore
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Uomo perde la vita travolto da un trattore
Stava tentando di avviarne il motore: è morto sul colpo
Uomo perde la vita travolto da un trattore
Stava tentando di avviarne il motore: è morto sul colpo
BERNA - Stava cercando di avviare il motore di un trattore quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dal mezzo. Ha perso così la vita un 67enne, cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna.
Il tragico incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 18.20, a Dürrenroth (BE), in località Huebbach. All’arrivo del medico d’urgenza, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: a causa delle gravi ferite riportate, ne è stato constatato il decesso.
Sul posto sono intervenuti diversi servizi della Polizia cantonale bernese, un medico d’urgenza e l’Istituto di medicina legale di Berna.
Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
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