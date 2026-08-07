Siccità: via libera alle importazioni di granoturco senza dazi

Dopo una primavera favorevole alla crescita della vegetazione, il periodo successivo è stato segnato da siccità e temperature elevate, che in molte aree hanno inciso negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese attese del granoturco. Le precipitazioni delle ultime settimane, secondo le stime, avranno solo un impatto limitato sul raccolto.

Già in precedenza, a partire dal 1° agosto 2026, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) aveva abolito i dazi su fieno e insilato d’erba nell’ambito dell’ordinaria applicazione della normativa.