Uomo sui binari ferma il traffico ferroviario

Erano circa le 7.30 quando un passante ha segnalato alla polizia municipale di San Gallo la presenza del 31enne. Gli agenti sono intervenuti, riuscendo ad allontanarlo e ad affidarlo al servizio di soccorso di San Gallo.

Dopo che le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno confermato la chiusura dei binari interessati, l’uomo è stato messo in sicurezza. È stato quindi trasportato in ospedale dal servizio di soccorso per ulteriori accertamenti medici.