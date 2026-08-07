SAN GALLO
Uomo sui binari ferma il traffico ferroviario
il 31enne è stato rimosso dagli agenti della polizia cittadina e consegnato al personale sanitario
sbb.ch
Fonte San Gallo
Uomo sui binari ferma il traffico ferroviario
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Uomo sui binari ferma il traffico ferroviario
il 31enne è stato rimosso dagli agenti della polizia cittadina e consegnato al personale sanitario
Uomo sui binari ferma il traffico ferroviario
il 31enne è stato rimosso dagli agenti della polizia cittadina e consegnato al personale sanitario
SAN GALLO - Mobilitazione questa mattina alla stazione principale di San Gallo, dove un uomo è stato trovato sui binari.
Erano circa le 7.30 quando un passante ha segnalato alla polizia municipale di San Gallo la presenza del 31enne. Gli agenti sono intervenuti, riuscendo ad allontanarlo e ad affidarlo al servizio di soccorso di San Gallo.
Dopo che le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno confermato la chiusura dei binari interessati, l’uomo è stato messo in sicurezza. È stato quindi trasportato in ospedale dal servizio di soccorso per ulteriori accertamenti medici.
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