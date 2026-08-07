Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026

Quali palchi ci sono? E chi ci suonerà?

Alla Street Parade ci saranno nove palchi tra cui i partecipanti potranno spostarsi per ascoltare i DJ che più li entusiasmano. Fra questi, Adam Beyer, produttore di musica techno e tech house svedese darà il via all’evento all’Opening Truck alle 13:00. All’Opera Stage e al Mainstage Bellevue, uno dei palchi principali dell’evento, si esibirà l’élite internazionale dei DJ. L’Innovation Stage proporrà nuovi artisti nazionali e internazionali della scena underground sulla Limmatquai, una strada del centro storico di Zurigo. Generation Stage, invece, è il palco che riuscirà a riunire persone di ogni generazione, ma anche i più eccentrici e persone con disabilità, suonando il genere “psychedelic-sounds” a Enge, quartiere noto per gli spazi verdi. L’Hardstyle Truck, sulla Stockerstrasse, farà vibrare gli amanti dei ritmi duri e veloci.