Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026
Tutti i dettagli su orari, percorso e palchi per non perdere il meglio dell'evento techno per eccellenza di questo sabato 8 agosto.
ZURIGO - Sabato alle 13:00, Zurigo tornerà a trasformarsi nella capitale mondiale della musica elettronica con la sua 33ª edizione della Street Parade.
L’evento richiamerà centinaia di migliaia di appassionati di musica techno e house anche da oltre confine, pronti a condividere una giornata all’insegna del divertimento, della libertà e della condivisione fino a mezzanotte.
Qual è il percorso?
La parata inizierà alle 14 nel quartiere di Seefeld, da dove partiranno 30 Love-Mobiles che attraverseranno il bacino del lago di Zurigo fino ad arrivare a Enge a suon di musica elettronica. I partecipanti avranno la possibilità di seguire uno dei Love-Mobiles o di spostarsi tra i nove palchi in varie zone di Zurigo.
Qual è il modo migliore per arrivarci?
È vivamente sconsigliato arrivare in auto, dato che i parcheggi in città sono limitati. A questo proposito le FFS e la ZVV hanno confermato che verranno attivati almeno 20 treni aggiuntivi e servizi supplementari, oltre ad autobus notturni.
E come ogni anno, come principale collegamento dal Ticino partirà un treno da Lugano alle 8:47 e uno da Bellinzona alle 9:32
Quali palchi ci sono? E chi ci suonerà?
Alla Street Parade ci saranno nove palchi tra cui i partecipanti potranno spostarsi per ascoltare i DJ che più li entusiasmano. Fra questi, Adam Beyer, produttore di musica techno e tech house svedese darà il via all’evento all’Opening Truck alle 13:00. All’Opera Stage e al Mainstage Bellevue, uno dei palchi principali dell’evento, si esibirà l’élite internazionale dei DJ. L’Innovation Stage proporrà nuovi artisti nazionali e internazionali della scena underground sulla Limmatquai, una strada del centro storico di Zurigo. Generation Stage, invece, è il palco che riuscirà a riunire persone di ogni generazione, ma anche i più eccentrici e persone con disabilità, suonando il genere “psychedelic-sounds” a Enge, quartiere noto per gli spazi verdi. L’Hardstyle Truck, sulla Stockerstrasse, farà vibrare gli amanti dei ritmi duri e veloci.
Che tempo farà?
La temperatura sarà di 30 gradi o superiore, per godersi al meglio la festa, si consiglia di bere abbastanza acqua e indossare un cappellino per proteggersi dal sole.
Quale abito dovrei indossare?
Alla Street Parade tutto è permesso, meglio qualcosa di non banale. L'importante è indossare scarpe comode e abiti che permettano di godersi la festa al meglio.
Quante persone verranno?
È impossibile dirlo con certezza, ma si prevede la presenza di centinaia di migliaia di persone provenienti sia dalla Svizzera, sia dall'estero.
L'anno scorso circa 800'000 hanno partecipato alla sfilata, e in altri anni l'evento ha addirittura superato il milione.
Dove posso vedere la sfilata di strada se non voglio o non posso andare a Zurigo sabato?
La scelta migliore sono le emittenti locali come TeleZüri, TVO, TeleBärn e Tele M1 che trasmetteranno alcune parti della parata e forniranno dei riassunti. ARTE Concert, invece, trasmetterà in diretta le immagini dei due palchi principali per l'intera durata dell'evento.
Motto 2026: "Together we move"
Gli organizzatori hanno stabilito che il motto di quest’anno sarà "Together we move". «Il movimento nasce dove le persone tirano la corda insieme, imparano gli uni dagli altri, crescono insieme e si rispettano a vicenda», spiegano gli organizzatori.
Ci sono celebrità alla parata di strada?
Certamente, basta saperle riconoscere. È poco probabile che salti fuori Alain Berset come nel 2023, ma chi lo sa...
E per quanto riguarda i bagni?
Lungo l'intero percorso saranno presenti numerosi bagni chimici, tuttavia bisogna essere preparati alle lunghe file d'attesa. Perciò, quando si sente il bisogno di usare un bagno, è consigliabile cercarne uno con anticipo.