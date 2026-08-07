A Basilea sta per sbocciare il fiore (cadavere) più grande che c'è

In precedenza, la pianta immagazzina per diversi anni carboidrati in un grande tubero sotterraneo, prima di produrre l'infiorescenza dopo la morte dell'unica foglia e una fase di riposo. Una migliore conoscenza orticola e condizioni ottimali nella nuova serra tropicale fanno sì che la pianta a Basilea fiorisca ormai più spesso, come ha scritto l'Università di Basilea.