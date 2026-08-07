A Basilea sta per sbocciare il fiore (cadavere) più grande che c'è
Dopo 3 anni di attesa l'aro titano del Giardino Botanico dell'Università è praticamente pronto all'apertura, che durerà solo due giorni.
BASILEA - Il Giardino Botanico dell'Università di Basilea ha annunciato l'imminente fioritura della rara Amorphophallus titanum, conosciuto anche con il nome di Aro titano o - colloquialmente - come fiore cadavere. Il team del giardino si aspetta questo raro evento naturale nella prossima settimana.
L'attuale pianta si sta sviluppando più lentamente rispetto all'ultima fioritura avvenuta nel giugno 2023, ma sta formando un'infiorescenza decisamente più grande, ha comunicato venerdì l'Università di Basilea. Il fiore rimarrà aperto per circa due giorni.
Apertura notturna in attesa della fioritura
La serra tropicale aprirà le sue porte al pubblico la sera della fioritura fino alle 02.00. Inoltre, il Giardino Botanico non richiede alcun biglietto d'ingresso per la visita. Chi non vuole perdersi nulla può seguire lo sviluppo del fiore in diretta tramite una webcam sul sito web del giardino botanico.
Il momento esatto della fioritura di due giorni è difficile da prevedere, si legge. Solo nel tardo pomeriggio del giorno della fioritura il team riconosce se l'infiorescenza si apre effettivamente.
La pianta minacciata proviene originariamente dalle foreste pluviali tropicali di Sumatra, in Indonesia. Forma il fiore più grande del mondo, che può superare i tre metri di altezza.
Ecco perché lo chiamano “fiore cadavere”
Durante la prima sera, l'Amorphophallus titanum emana un intenso odore di carne in decomposizione. Questo fetore attira appositamente impollinatori come mosche della carne, scarabei necrofagi e api necrofile.
In precedenza, la pianta immagazzina per diversi anni carboidrati in un grande tubero sotterraneo, prima di produrre l'infiorescenza dopo la morte dell'unica foglia e una fase di riposo. Una migliore conoscenza orticola e condizioni ottimali nella nuova serra tropicale fanno sì che la pianta a Basilea fiorisca ormai più spesso, come ha scritto l'Università di Basilea.