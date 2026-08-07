Falsi allarmi a raffica sul ponte di Lucerna: la colpa è di alcuni ragnetti

LUCERNA - Tempi di stress per i pompieri della città di Lucerna: gli allarmi antincendio del Kappelbrücke, il caratteristico ponte in legno sulla Reuss già distrutto dalle fiamme nel 1993, sono scattati almeno 19 volte dall'inizio dell'anno, attivando un dispositivo di pronto intervento non indifferente. Ma si è sempre trattato di falsi allarmi: ad attivare i rilevatori posizionati sulla storica struttura sono piccoli ragnetti.