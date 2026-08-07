A Sedrun in cerca... della materia oscura, questo professore ci spera

Come mai proprio Sedrun potrebbe far parte di un importante esperimento internazionale?

Il progetto è nato nel dicembre 2022. Allora aveva avuto luogo un workshop sulla ricerca delle onde gravitazionali tra il CERN e l'Università di Ginevra. Il fisico teorico John Ellis ha tenuto una conferenza sull'interferometria atomica, in cui si è parlato anche della ricerca di siti sotterranei adatti, che si trovano a circa un chilometro di profondità. Assieme a Ellis abbiamo così avviato il progetto in località Sedrun e ci siamo chiesti: dove ci sono pozzi abbastanza profondi?