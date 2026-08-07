Tragedia nel Lago di Bienne: uomo perde la vita dopo una nuotata

Il cittadino svizzero di 50 anni è scomparso sott'acqua dopo essere entrato in acqua insieme a un'altra persona. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, che hanno impiegato un drone e un sommozzatore della polizia di navigazione, l'uomo è stato riportato a riva morto.

La polizia cantonale bernese ha avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente.