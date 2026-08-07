Caso Dittli: la consigliera di Stato passa al contrattacco

Dittli ha spiegato in particolare che avrebbe voluto prendere visione del rapporto Meylan prima della sua pubblicazione per poter apportare integrazioni e correzioni. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rifiutato. Facendo sempre riferimento all'analisi giuridica redatta dai due professori, la ministra ha affermato che l'utilizzo del rapporto Meylan debba essere messo in discussione, «sia sul piano amministrativo sia nell'ambito di un procedimento penale», dato che il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta a seguito della sua pubblicazione.