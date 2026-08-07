«Agricoltura colpita duramente dalla siccità»

«La situazione ci sta aprendo una falla nelle scorte e i commercianti di foraggio non rispondono nemmeno più al telefono», ha aggiunto Bruno Zumbrunn, padre di Elias. Finora l'azienda ha sempre prodotto il mangime per i propri animali da sé, ma ora si trova in difficoltà. Dover ridurre il numero dei capi di bestiame costituirebbe una catastrofe.

La ricerca di soluzioni

«Ci stiamo adattando», ha proseguito Bruno Zumbrunn. Si sta investendo nella costruzione di una nuova stalla orientata al futuro con impianti fotovoltaici ed è stato realizzato un serbatoio per l'acqua piovana con un volume di 300.000 litri. Inoltre, con un impianto di biogas si possono generare da quattro a sei chilowatt di elettricità al giorno per mucca a partire dal metano.