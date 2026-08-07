Ghiacciaio in sofferenza: chiude (anche) il comprensorio sciistico di Saas-Fee

La Saastal Bergbahnen AG sospenderà temporaneamente l'attività estiva a partire da lunedì prossimo, 10 agosto, come si legge sul loro sito web. Le piste e le infrastrutture del ghiacciaio non possono più essere gestite in sicurezza nelle condizioni attuali. L'azienda indica come motivo le temperature costantemente elevate e le conseguenti mutate condizioni di neve e ghiaccio.

Già alla fine di luglio Zermatt aveva sospeso lo sci estivo sul versante vallesano del Cervino a causa dell'ondata di caldo. Tuttavia, alcune piste di allenamento sono rimaste accessibili alle squadre di Swiss-Ski.