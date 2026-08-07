Ghiacciaio in sofferenza: chiude (anche) il comprensorio sciistico di Saas-Fee
Decisione presa per garantire la sicurezza a causa delle alte temperature e delle mutate condizioni.
Decisione presa per garantire la sicurezza a causa delle alte temperature e delle mutate condizioni.
SAAS-FEE - L'attività sciistica estiva a Saas-Fee in Vallese sarà temporaneamente sospesa alla fine della settimana. Già alla fine di luglio Zermatt aveva dovuto sospendere l'attività a causa dello scioglimento dei ghiacciai.
La Saastal Bergbahnen AG sospenderà temporaneamente l'attività estiva a partire da lunedì prossimo, 10 agosto, come si legge sul loro sito web. Le piste e le infrastrutture del ghiacciaio non possono più essere gestite in sicurezza nelle condizioni attuali. L'azienda indica come motivo le temperature costantemente elevate e le conseguenti mutate condizioni di neve e ghiaccio.
Già alla fine di luglio Zermatt aveva sospeso lo sci estivo sul versante vallesano del Cervino a causa dell'ondata di caldo. Tuttavia, alcune piste di allenamento sono rimaste accessibili alle squadre di Swiss-Ski.