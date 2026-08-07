Sparatoria del marzo 2025, incriminato un 64enne

Al termine di un’indagine definita «approfondita», la Procura ha formalizzato l’accusa davanti al Tribunale regionale di Berna-Mittelland. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe scelto deliberatamente la vittima e avrebbe esploso complessivamente sette colpi. La persona colpita ha riportato ferite tali da richiedere diversi giorni di ricovero in ospedale.

La data del processo non è ancora stata fissata.