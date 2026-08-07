Sparatoria del marzo 2025, incriminato un 64enne
L'uomo ha esploso sette colpi d'arma da fuoco contro la vittima, che se l'è cavata con diversi giorni d'ospedale
BERNA - La Procura regionale di Berna-Mittelland ha incriminato un uomo di 64 anni per tentato omicidio, in subordine per tentato omicidio intenzionale, in relazione a una sparatoria avvenuta nel marzo 2025 a Berna. L’imputato si trova attualmente in custodia cautelare.
I fatti risalgono a mercoledì 19 marzo dello scorso anno quando, lungo la Neufeldstrasse, un uomo avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco da un’auto contro un altro veicolo, ferendo una persona. Il presunto autore, datosi inizialmente alla fuga, è stato identificato e fermato due giorni dopo.
Al termine di un’indagine definita «approfondita», la Procura ha formalizzato l’accusa davanti al Tribunale regionale di Berna-Mittelland. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe scelto deliberatamente la vittima e avrebbe esploso complessivamente sette colpi. La persona colpita ha riportato ferite tali da richiedere diversi giorni di ricovero in ospedale.
La data del processo non è ancora stata fissata.