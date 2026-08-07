Investimento mortale di Pratteln, alla guida del camion c'era una 53enne

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale di Basilea Campagna, l’incidente ha visto coinvolti un autocarro e la vittima. Al termine di accertamenti approfonditi condotti dalla polizia stradale, è stato possibile risalire all’identità della conducente del camion: si tratta di una cittadina svizzera di 53 anni.

La dinamica esatta dell’incidente resta tuttavia ancora da chiarire. Le indagini sono tuttora in corso, mentre la Procura di Basilea Campagna ha aperto un procedimento.