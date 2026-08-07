BASILEA CAMPAGNA
Investimento mortale di Pratteln, alla guida del camion c'era una 53enne
La dinamica esatta dell’incidente resta tuttavia ancora da chiarire
POLIZIA CANTONALE BASILEA CAMPAGNA
Immagine di archivio
Fonte Polizia cantonale Basilea Campagna
Investimento mortale di Pratteln, alla guida del camion c'era una 53enne
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Investimento mortale di Pratteln, alla guida del camion c'era una 53enne
La dinamica esatta dell’incidente resta tuttavia ancora da chiarire
Investimento mortale di Pratteln, alla guida del camion c'era una 53enne
La dinamica esatta dell’incidente resta tuttavia ancora da chiarire
PRATTELN - È stata identificata la conducente del mezzo pesante coinvolto nell’incidente mortale avvenuto martedì mattina sulla Baslerstrasse a Pratteln, nel Canton Basilea Campagna. Nell’impatto ha perso la vita una donna che procedeva a piedi.
Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale di Basilea Campagna, l’incidente ha visto coinvolti un autocarro e la vittima. Al termine di accertamenti approfonditi condotti dalla polizia stradale, è stato possibile risalire all’identità della conducente del camion: si tratta di una cittadina svizzera di 53 anni.
La dinamica esatta dell’incidente resta tuttavia ancora da chiarire. Le indagini sono tuttora in corso, mentre la Procura di Basilea Campagna ha aperto un procedimento.
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