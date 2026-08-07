In banca con volto coperto e pistola: è caccia all'uomo
In seguito alla rapina avvenuta a Farvagny la polizia è in cerca di testimoni per mettersi sulle tracce del fuggitivo
FARVAGNY - Venerdì, poco prima delle 14:00, un uomo armato è entrato in una banca a Farvagny nel Canton Friburgo. Dopo aver minacciato una dipendente con un'arma da fuoco, ha rubato diverse migliaia di franchi ed è fuggito senza lasciare traccia. Non ci sono feriti.
Attualmente, la polizia cantonale di Friburgo è alla ricerca dell'uomo e chiede a chiunque possa fornire informazioni di contattarla. Si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni, di circa 180 centimetri di altezza, tra 50 e 60 anni, corporatura atletica, capelli grigi.
Indossava un passamontagna e occhiali neri, pantaloni da lavoro scuri, scarpe di cuoio marroni con suola bianca, un casco da cantiere giallo, una giacca da lavoro arancione, guanti bianchi, una borsa a tracolla nera ed era armato di pistola.