A un anno dallo shock dei dazi, esportatori ancora nell'incertezza

Per la Svizzera era stato inizialmente previsto un dazio del 31%, cosa che Washington aveva allora giustificato con l'elevato deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Svizzera. Il Consiglio federale aveva tentato di ottenere una riduzione per via diplomatica: una telefonata dell'allora presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter non aveva però portato alla svolta sperata: un Donald Trump infuriato aveva inasprito la misura, decretando dazi doganali punitivi del 39%, tra i più elevati al mondo.