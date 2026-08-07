Il canguro che vagava nei prati argoviesi è tornato a casa
L'animale è stato catturato venerdì, si sta verificando come abbia potuto fuggire
AARAU - Un canguro che saltellava nel Freiamt argoviese è stato catturato venerdì a mezzogiorno. Il marsupiale, apparentemente fuggito giovedì, è di nuovo al sicuro presso il suo proprietario nel Canton Lucerna, secondo quanto riferito dalle autorità argoviesi.
Il servizio di soccorso per grandi animali, chiamato per l'occasione, è riuscito a catturare il canguro, ha dichiarato venerdì, su richiesta, l'ufficio stampa del Dipartimento della salute e degli affari sociali responsabile della protezione degli animali. Il dipartimento ha confermato le relative notizie dei media.
Si sta verificando come l'animale abbia potuto fuggire, ha dichiarato su richiesta il veterinario cantonale aggiunto di Lucerna, Tobias Frink. A seconda del risultato, potrebbero essere disposte delle misure.
Dalla prima segnalazione da parte di bambini di un campo vacanze giovedì pomeriggio a Dietwil (AG), il canguro ha avuto una notevole carriera mediatica. C'è stato un video in cui il marsupiale saltellava lungo il bordo di un bosco. Diversi portali online hanno pubblicato il breve video - e i giornalisti si sono dati da fare sull'argomento.
Come ha dichiarato la Polizia cantonale di Argovia su richiesta, non si è cercato attivamente il marsupiale. Tuttavia, venerdì è stato nuovamente avvistato - e allora è stata inviata la polizia regionale.
Capita sempre di nuovo che animali reali o immaginari si aggirino nel cosiddetto 'buco estivo', cioè nel periodo in cui ci sono poche notizie. Nel 1934 si trattava di un presunto Tatzelwurm nella gola dell'Aare BE, nel 1996 del canguro Fred nei Grigioni, nel 1999 del canguro Susi a Emmen LU, nel 2000 del canguro Crazy nel Seeland bernese, nel 2012 di una pantera nei cantoni di Soletta e Berna e nel 2019 di un caimano nel Hallwilersee LU.