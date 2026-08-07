Il canguro che vagava nei prati argoviesi è tornato a casa

Si sta verificando come l'animale abbia potuto fuggire, ha dichiarato su richiesta il veterinario cantonale aggiunto di Lucerna, Tobias Frink. A seconda del risultato, potrebbero essere disposte delle misure.

Dalla prima segnalazione da parte di bambini di un campo vacanze giovedì pomeriggio a Dietwil (AG), il canguro ha avuto una notevole carriera mediatica. C'è stato un video in cui il marsupiale saltellava lungo il bordo di un bosco. Diversi portali online hanno pubblicato il breve video - e i giornalisti si sono dati da fare sull'argomento.