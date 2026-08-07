Dazi Usa: un anno dopo lo shock gli esportatori svizzeri sono ancora toccati

Lo shock doganale non è tuttavia passato senza lasciare il segno: ciò emerge con particolare chiarezza nell'industria tecnologica svizzera. Sul mercato statunitense questo settore ha subito "un'ingente perdita dovuta in primo luogo ai dazi", spiega l'associazione di categoria Swissmem all'agenzia Awp. Nel 2025 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 7,6%. A subire il colpo più duro durante la fase delle tariffe elevate è stata la costruzione di macchinari: nel terzo trimestre le sue esportazioni verso gli Stati Uniti sono crollate del 24,8% rispetto all'anno precedente. Tutto questo ha lasciato il segno anche sul mercato del lavoro: tra il primo e il quarto trimestre del 2025 il numero degli occupati nell'industria tech è sceso di circa 6600 unità, pari al 2%.