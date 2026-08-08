Frontale tra auto e scooter elettrico: muore un 83enne

Lo scooter elettrico è andato completamente distrutto, mentre la Smart ha riportato gravi danni. Le cause esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite. La polizia cantonale di Argovia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, mentre gli specialisti hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto. La procura competente ha aperto un’inchiesta.