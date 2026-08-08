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Frontale tra auto e scooter elettrico: muore un 83enne

Nonostante i soccorsi immediati, l’uomo è deceduto sul luogo dello schianto; la conducente dell’auto è rimasta illesa.
Frontale tra auto e scooter elettrico: muore un 83enne
AARGAU Kantonspolizei
Fonte red
elaborata da Redazione
Frontale tra auto e scooter elettrico: muore un 83enne
Nonostante i soccorsi immediati, l’uomo è deceduto sul luogo dello schianto; la conducente dell’auto è rimasta illesa.

KÖLLIKEN -

Kölliken: incidente mortale tra auto ed e-roller

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, a Kölliken, dove una collisione frontale tra un’auto e uno scooter elettrico ha causato la morte di un uomo di 83 anni. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 sulla Safenwilerstrasse. Una donna di 66 anni, alla guida di una Smart in direzione Safenwil, si è scontrata frontalmente con un uomo di 83 anni che viaggiava lungo la pista ciclabile e che, secondo le prime ricostruzioni, stava tentando di attraversare la strada per immettersi in Mattenstrasse.

L’uomo è stato sbalzato per diversi metri ed è caduto a terra privo di sensi nei pressi del passaggio a livello. Alcuni presenti hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma l’83enne è deceduto sul posto. La conducente dell’auto è rimasta illesa.

Lo scooter elettrico è andato completamente distrutto, mentre la Smart ha riportato gravi danni. Le cause esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite. La polizia cantonale di Argovia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, mentre gli specialisti hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto. La procura competente ha aperto un’inchiesta.

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autoincidentekölliken

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