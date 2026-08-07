Prodotti a base di trota salmonata con listeria: avviato il richiamo

BERNA - È stata rilevata la presenza del batterio Listeria monocytogenes in prodotti a base di trota salmonata dell’azienda "Le Terroir du Léman Sàrl". L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emesso un avvertimento al pubblico, invitando a non consumare i prodotti interessati. L’azienda ha già disposto il ritiro immediato dal mercato e avviato un richiamo.