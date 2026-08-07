Prodotti a base di trota salmonata con listeria: avviato il richiamo
La distribuzione è avvenuta attraverso la catena Manor, altri punti vendita al dettaglio in tutta la Svizzera e tramite vendita diretta online
BERNA - È stata rilevata la presenza del batterio Listeria monocytogenes in prodotti a base di trota salmonata dell’azienda "Le Terroir du Léman Sàrl". L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emesso un avvertimento al pubblico, invitando a non consumare i prodotti interessati. L’azienda ha già disposto il ritiro immediato dal mercato e avviato un richiamo.
Secondo quanto comunicato, non si può escludere un rischio per la salute. L’infezione da Listeria monocytogenes, nota come listeriosi, decorre generalmente in forma lieve o asintomatica nelle persone con un sistema immunitario sano. Nei soggetti immunodepressi, tuttavia, può manifestarsi in forme gravi, talvolta letali. Particolarmente vulnerabili sono anche le donne in gravidanza: l’infezione può causare aborto spontaneo o gravi complicazioni nel neonato, come setticemia o meningite.
Le autorità raccomandano a chiunque abbia consumato i prodotti sospetti e presenti sintomi di consultare un medico.
I prodotti coinvolti includono tutte le referenze a base di trota salmonata dell’azienda «Le Terroir du Léman Sàrl», tra cui "Filet de truite saumonée Suisse fumée à froid", "Terrine de truite saumonée Suisse fumée au safran" e "Terrine de truite saumonée Suisse fumée" del marchio FMF Fumaisons, oltre ad altri preparati analoghi. Sono interessati tutti i numeri di articolo e di lotto, così come tutte le date di scadenza.
La distribuzione è avvenuta attraverso la catena Manor, altri punti vendita al dettaglio in tutta la Svizzera e tramite vendita diretta online.
L’USAV ribadisce la raccomandazione di non consumare in alcun caso i prodotti interessati.