Attenti a questi spinaci se hai problemi con il latte o il glutine
Il prodotto può essere riconsegnato nei punti vendita Coop per ottenere il rimborso.
BERNA - Sei allergico o intollerante al latte o al glutine? Fai attenzione a consumare questi spinaci non conditi bio Naturaplan. Per errore, in alcune confezioni sono finiti degli spinaci alla panna. Gli articoli in questione sono stati venduti dal 15.04.2026 al 07.08.2026 nei supermercati Coop, nei Grandi Magazzini Coop City, da Jumbo e su Coop.ch.
Chi non ha tali problematiche potrà tranquillamente consumare il prodotto, il richiamo riguarda solamente chi soffre di tali allergie o intolleranze. Per chi li avesse acquistati, la merce potrà essere riconsegnata nei negozi e il prezzo di vendita verrà rimborsato.
L'appello riguarda solo i prodotti con il seguente termine minimo di conservazione:
- Spinaci tritati non conditi bio Naturaplan, 500 grammi, surgelati
- Codice EAN: 7610807001556
- Numero di articolo: 3.150.177
- Prezzo di vendita: fr. 3.90
- Termine minimo di conservazione: 31.03.2028
- I prodotti con termini minimi di conservazione diversi da quello indicato non sono interessati dal richiamo.
Per ulteriori informazioni Coop invita la clientela a rivolgersi al Servizio clienti: tel. 0848 888 444