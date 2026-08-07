Attenti a questi spinaci se hai problemi con il latte o il glutine

BERNA - Sei allergico o intollerante al latte o al glutine? Fai attenzione a consumare questi spinaci non conditi bio Naturaplan. Per errore, in alcune confezioni sono finiti degli spinaci alla panna. Gli articoli in questione sono stati venduti dal 15.04.2026 al 07.08.2026 nei supermercati Coop, nei Grandi Magazzini Coop City, da Jumbo e su Coop.ch.