Ubriaco e senza patente si ritrova sottosopra
L'incidente è avvenuto a Brugg, nel canton Argovia. Il giovane, risultato positivo all'alcoltest e privo di patente, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.
L'incidente è avvenuto a Brugg, nel canton Argovia. Il giovane, risultato positivo all'alcoltest e privo di patente, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.
AARAU - Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 7 agosto, a Brugg, nel canton Argovia. Intorno alle 22:20, una residente ha segnalato alle autorità un sinistro che richiedeva l’intervento immediato dei soccorsi.
Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista di 21 anni, alla guida di una Volkswagen e diretto da Brugg verso Lauffohr, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro di sostegno sul lato destro della carreggiata. L’impatto ha proiettato l’auto per diversi metri, facendola ribaltare fino a fermarsi sul tetto.
All’arrivo dei soccorritori, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Il giovane ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il veicolo, invece, ha subito danni totali.
Dai primi accertamenti è emerso che il 21enne non era in possesso di una patente di guida valida e che al momento dell’incidente si trovava in stato di forte ebbrezza. Inoltre, le tracce rilevate sul luogo suggeriscono che anche la velocità eccessiva possa aver contribuito alla dinamica del sinistro.
La polizia cantonale di Argovia ha avviato le indagini per chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto, mentre la procura ha aperto un procedimento penale.