Ubriaco e senza patente si ritrova sottosopra

All’arrivo dei soccorritori, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Il giovane ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il veicolo, invece, ha subito danni totali.

Dai primi accertamenti è emerso che il 21enne non era in possesso di una patente di guida valida e che al momento dell’incidente si trovava in stato di forte ebbrezza. Inoltre, le tracce rilevate sul luogo suggeriscono che anche la velocità eccessiva possa aver contribuito alla dinamica del sinistro.