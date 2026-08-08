La carenza di insegnanti in Svizzera tende a diminuire

Non tutte le regioni possono però cantare vittoria. Berna, tramite la propria direzione dell'istruzione, segnala che il problema non è ancora superato, con una domanda ancora elevata soprattutto nella scuola primaria, nella pedagogia speciale e nella secondaria di primo grado. Anche qui si riconosce comunque che le misure adottate per rendere più attrattiva la professione hanno quantomeno arginato l'emergenza rispetto agli anni passati.

A gettare acqua sul fuoco della carenza quantitativa sono due tendenze in atto. Da un lato, il crollo delle nascite degli ultimi anni si ripercuote ora sulle aule: secondo gli scenari elaborati dall'Ufficio federale di statistica (UST), a partire da quest'anno si assisterà a un calo del numero di allievi del primo e secondo ciclo elementare, con una riduzione che potrebbe arrivare fino al 7%. Parallelamente, il numero di insegnanti attivi è destinato a diminuire di circa 4500 unità nei prossimi dieci anni.