Vivere con l'autismo: questo giovane lotta per un apprendistato part-time

La petizione è indirizzata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), agli uffici cantonali della formazione professionale, all'assicurazione invalidità nonché alle associazioni di categoria INSOS e ARTISET. Finora sono state raccolte circa 3700 firme delle 4000 necessarie. Ma l'obiettivo di Till è raccoglierne anche di più, per aumentare la pressione politica a favore di una riforma.

«Non ho fallito. Con più energie potrei fare di più»

Till ha frequentato la scuola per ciechi di Zollikofen, poi ha svolto un pre-apprendistato con un impiego al 50 per cento come parte di una misura IV. Di più non sarebbe stato possibile per lui. «Con un impiego al 100% non avrei più energia. Se la mia salute mi dice che non ce la faccio – allora tutto diventa davvero difficile», racconta a 20 Minuten. Dopo le vacanze estive inizierà un corso di cultura generale al BIZ.