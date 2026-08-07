Vivere con l'autismo: questo giovane lotta per un apprendistato part-time
Per Till, un apprendistato regolare, con un impiego a tempo pieno, è impossibile. E chiede, con una petizione, modelli di apprendistato flessibili per persone con disabilità
Per Till, un apprendistato regolare, con un impiego a tempo pieno, è impossibile. E chiede, con una petizione, modelli di apprendistato flessibili per persone con disabilità
BERNA - Per molti giovani, l'apprendistato segna il primo passo verso la vita professionale. Per Till Scheidegger, però, questo passo appare decisamente più complesso. Il 18enne dell'Emmental vive con una disabilità dello spettro autistico, che non gli consente di svolgere un apprendistato a tempo pieno. Per questo motivo, il bernese ha lanciato una petizione.
La petizione, online su Campax, si intitola: «Apprendistato part-time per tutti – modelli di formazione flessibili per persone con disabilità ora». Il 18enne chiede il diritto, sancito per legge, a un apprendistato part-time con un impiego al 50% per persone con disabilità. La formazione dovrebbe essere prolungata di conseguenza e possibile per tutti i livelli della formazione professionale. Inoltre, le scuole professionali dovrebbero organizzare le lezioni in modo che siano compatibili con un impiego ridotto.
La petizione è indirizzata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), agli uffici cantonali della formazione professionale, all'assicurazione invalidità nonché alle associazioni di categoria INSOS e ARTISET. Finora sono state raccolte circa 3700 firme delle 4000 necessarie. Ma l'obiettivo di Till è raccoglierne anche di più, per aumentare la pressione politica a favore di una riforma.
«Non ho fallito. Con più energie potrei fare di più»
Till ha frequentato la scuola per ciechi di Zollikofen, poi ha svolto un pre-apprendistato con un impiego al 50 per cento come parte di una misura IV. Di più non sarebbe stato possibile per lui. «Con un impiego al 100% non avrei più energia. Se la mia salute mi dice che non ce la faccio – allora tutto diventa davvero difficile», racconta a 20 Minuten. Dopo le vacanze estive inizierà un corso di cultura generale al BIZ.
E sottolinea che non è il mestiere a creargli difficoltà. «Non fallisco per le richieste professionali. Il problema è l'impiego. Con un impiego minore sarei molto più produttivo. Al 100 per cento sono semplicemente solo stanco», dice.
«Ci si sente esclusi»
Il giovane descrive la sua quotidianità come un costante esercizio di equilibrio. «Si hanno tanti pensieri. È molto faticoso», spiega. «I giovani con disabilità sono spesso lavoratori molto impegnati e leali – bisogna solo permettere loro di esprimere il proprio potenziale a un ritmo sano». Per lui non si tratta quindi di comodità, ci tiene a sottolinearlo: «Voglio lavorare. Ma devo badare alla mia salute».
È quindi frustrato dal fatto che gli apprendistati part-time siano quasi inesistenti. «Ci si sente esclusi. Si ha la sensazione di non poter ottenere un vero diploma.» Conosce molte persone con disabilità che la pensano allo stesso modo. «In molti mi hanno scritto che hanno firmato subito la petizione. Non riguarda solo me», dice.
Un problema noto
La Fondazione Autismuslink conosce il problema. «Abbiamo già visto spesso che le richieste professionali possono essere soddisfatte, ma l'energia non basta a causa dei tanti stimoli», scrive la direttrice dell'istituzione Karin Ammon interpellata da 20 Minuten. «Spesso gli apprendisti cercano di resistere. Questo può anche portare a un crollo e talvolta persino a un ricovero in clinica».
Secondo Ammon, un apprendistato part-time standardizzato può già aiutare molti interessati. A causa del carico multiplo tra azienda formatrice, scuola e studio, la formazione deve essere in parte prolungata o viene addirittura interrotta. Il servizio specializzato constata inoltre che alcuni giovani non iniziano nemmeno un apprendistato – anche se soddisferebbero i requisiti professionali.
Allo stesso tempo, la fondazione sottolinea che un tale modello presuppone risorse e aziende supplementari. «Purtroppo oggi le aziende formatrici non sono ancora disposte a sostenere questo sforzo aggiuntivo», afferma.
Pro Infirmis: «Serve agire»
L'Inklusionsindex 2026 dell'organizzazione mantello Pro Infirmis conferma il quadro: il sistema di formazione professionale per i giovani con disabilità è solo insufficientemente adattato. Questo risulta particolarmente evidente per le persone con disabilità visive o uditive, nonché con disabilità cognitive. Secondo i dati di Pro Infirmis, quattro persone su cinque con disabilità valutano come scarse le proprie possibilità di ottenere un posto nel primo mercato del lavoro – cioè un posto regolare al di fuori di strutture protette. Tra i 16 e i 24 anni, il 38% valuta le proprie possibilità come «molto scarse», il 39% come «scarse».
L'Associazione svizzera dei datori di lavoro sottolinea che già oggi sono possibili modelli part-time con prolungamento dell'apprendistato e che, ad esempio, nel Canton Berna vengono applicati. Tuttavia, se una tale soluzione sia quella giusta, deve essere valutato caso per caso. «Per i datori di lavoro è importante che la formazione possa rispondere alle esigenze individuali, senza però rinunciare agli obiettivi formativi, altrimenti non è garantita l'occupabilità», afferma Nicole Meier, responsabile del settore formazione presso l'Associazione svizzera dei datori di lavoro.
«Voglio semplicemente avere la possibilità»
Nonostante gli ostacoli, Till Scheidegger guarda avanti. In origine voleva diventare informatico. Dopo il suo pre-apprendistato, il 18enne vorrebbe ora svolgere un apprendistato commerciale. «Mi piace lavorare con i computer. Sarebbe il mio desiderio». E spera che, grazie alla sua petizione, in futuro i giovani con disabilità non debbano più scegliere tra formazione e salute. «Se l'economia chiede flessibilità ai lavoratori, dovrebbe consentire questa flessibilità anche nella formazione».